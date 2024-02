È morta a Roma, ad 83 anni, Iva von Furstenberg, nobile, attrice, designer e protagonista del jet set tra gli anni Sessanta e Sessanta. Era figlia del principe Tassilo Furstenberg e di Clara Agnelli, sorella di Gianni. Era nata ÈÈ Intraprese la carriera cinematografica e recitò in una trentina di pellicole. Tra i registi con cui lavorò, Alberto Lattuada, Mauro Bolognini e Lamberto Bava. Nel 1970 presentò il Festival di Sanremo, a fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno. Si sposò due volte: a soli 15 anni con lo spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, da cui nacquero Christoph (morto nel 2006) e Hubertus, e successivamente con Francesco Pignatari. Fu una delle icone sexy degli anni ’60 e divenne volto popolare del grande schermo grazie al ruolo della dottoressa Olivieri nel film “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue” (1967) diretto da Luciano Salce e interpretato da Alberto Sordi.

Dopo il flop del film “Processo per direttissima” del 1974, ispirato al caso dell’anarchico Pino Pinelli, arrestato per la strage di Piazza Fontana e morto nella questura milanese in circostahze mai chiarite, dove Ira impersonava una giornalista ispirata a Camilla Cederna, lasciò il cinema. Collaborò con Diane Vreeland, giornalista della rivista Vogue come modella e le sue foto di moda con Helmut Newton e i più famosi fotografi internazionali sono icone degli anni ’70. Si occupò poi di moda e bellezza, presidente della Germaine Monteil e quindi presidente della linea profumi di Valentino, oltre a dedicarsi all’antiquariato nel suo negozio a Ginevra. E’ stata anche designer di gioielli. Negli anni sono state attribuite a Ita numerose relazioni, ma quella che la riportò all’onore delle cronache rosa nel 1985 fu quella presunta con il principe Ranieri di Monaco.