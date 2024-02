“Quella di Firenze è una tragedia immane. Le morti sul lavoro creano allarme e ulteriori dispiaceri, non si dovrebbe mai morire per lavoro. Non conosco ancora le dinamiche, evidentemente qualcosa non è andata bene. Condivido le parole del segretario della Cgil Maurizio Landini sull’assoluta drammaticità del tema, se poi la tragedia sia conseguenza di subappalti non lo so, merita certamente di essere approfondito. Per onorare al meglio le vittime aspettiamo che vengano accertate le cause e adeguare le decisioni”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ai giornalisti a Palermo alla fine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.