“Un consiglio per Giorgia Meloni: prova a fare un giro in mezzo alla gente, alle tantissime persone che in Italia vivono in condizione di grande difficoltà. Sulla sanità storie come queste non dovremmo più sentirne”. Queste le parole con cui Giuseppe Conte accompagna un video pubblicato sui social, nel quale dà conto dell’incontro con un gruppo di cittadini sardi che raccontano il loro rapporto con una sanità in grande sofferenza.