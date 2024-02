È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo senza vita di un altro operaio sepolto tra le macerie del crollo del cantiere del supermercato Esselunga a Firenze. Sale così a quattro il bilancio delle vittime, mentre le operazioni di ricerca e scavo – che non si sono mai fermate – sono ancora in corso per trovare l’ultimo operaio che ancora manca all’appello. “Ormai possiamo dire che sono cinque i morti, sicuramente un bilancio drammatico”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani annunciando che il corpo dell’ultimo operaio ancora sotto le macerie è stato individuato.

Sempre nel corso delle notte era stato recuperato il corpo di un’altra delle vittime già individuate nel tardo pomeriggio di ieri tra le macerie del cantiere di via Mariti. Le operazioni di ricerca sono però state rese difficili “dalle macerie enormi, travi enormi in cemento”: “Stiamo utilizzando delle gru per poterle spostare, mettere in sicurezza l’area e fare dei varchi per proseguire con le ricerche”, ha spiegato Luca Cari, dirigente dei vigili del fuoco. L’incidente è stato causato dal cedimento di una trave che ha provocato un crollo a catena dei solai: otto le persone travolte tra gli operai impegnati nella costruzione di un supermercato Esselunga. Tra le vittime un italiano di 60 anni, Luigi Coclite, di origine nordafricana le altre. Tutti originari della Romania, invece, i tre feriti. Oggi proclamato il lutto cittadino a Firenze – con un minuto di silenzio alle 15, col sindaco Dario Nardella che sarà presente in piazza della Signoria – e quello regionale in Toscana.

In relazione all’incidente sul lavoro, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo e l’area dei lavori è stata posta sotto sequestro. Il procuratore capo Filippo Spiezia è rimasto nel cantiere per alcune ore ed è poi andato via senza rilasciare dichiarazioni. La società committente dei lavori del cantiere per il supermercato è la Villata spa, immobiliare di investimento e sviluppo con sede a Milano, controllata al 100% da Esselunga, della quale l’ex ministro Angelino Alfano è presidente. L’impresa esecutrice è, invece, la Aep, Attività Edilizie Pavesi srl: tuttavia la costruzione del nuovo supermercato Esselunga sta impegnando oltre 30 aziende in subappalto. Non è la prima volta che si verificano incidenti gravi in un cantiere di Esselunga affidato ad Attività Edilizie Pavesi: a Genova la stessa ditta è stata già implicata in due gravi incidenti.