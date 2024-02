Il cambiamento fisico di Noemi è, ormai da qualche anno, sotto gli occhi di tutti. Come noto la cantante ha seguito il metodo META, acronimo di Medical Educational Transform Action, che combina nutrizione, movimento, supporto psicologico, rieducazione comportamentale. Nessuna dieta fai da te, dunque, ma al contrario un percorso lungo e ben strutturato che le ha consentito di perdere 15 chili. E proprio l’artista ricorda ai propri fan l’importanza di farsi seguire da figure esperte, scoraggiando invece soluzioni drastiche e improvvisate. Come riporta il Corriere, qualche giorno fa Noemi ha pubblicato una foto che la ritraeva con la sua nutrizionista. A corredo dello scatto c’era un importante messaggio lanciato ai follower: “Il web è pieno di fake news e prodotti miracolosi sponsorizzati anche grazie all’intelligenza artificiale. Ritrovarmi è stato un percorso e mi sono affidata a dei professionisti. Non ci sono scorciatoie“.