Chi entra Papa esce Cardinale. E così Annalisa, favorita per la vittoria del Festival di Saremo, ha conquistato il terzo posto. Molti i messaggi delusi dei fan che speravano conquistasse il trofeo a coronare un anno di successi, dopo un’infilata di hit che l’ha portata ai primi posti delle classifiche. E la cantante è stata raggiunta da Striscia la Notizia per l’immancabile consegna del Tapiro D’Oro. “Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…”, ha detto a Valerio Staffelli. Annalisa ha anche commentato il video che gira sui social dove si vede la sua faccia nel momento in cui Amadeus proclama la vincitrice Angelina Mango. Una faccia che non sembra proprio il ritratto della gioia: “Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’altro”. La cantante ha partecipato al Festival con il brano Sinceramente che si candida a essere una hit.