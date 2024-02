Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sciolto il Giurì d’onore costituito per stabilire la verità sulle accuse di Giorgia Meloni a Giuseppe Conte proposito della ratifica della riforma del Mes. Lo ha annunciato in Aula a Montecitorio la vicepresidente di turno, Anna Ascani del Pd, dopo la lettera in cui il leader M5s chiedeva di sciogliere l’organo a seguito delle dimissioni di due componenti. La presidenza, ha riferito Ascani, “prende atto del ritiro dell’istanza”, pur “senza entrare nel merito delle considerazioni espresse nella lettera”, in cui si denunciava la mancanza di imparzialità del Giurì. “La commissione di indagine si intende conseguentemente sciolta“, ha aggiunto. Mercoledì i due membri del consesso in quota centrosinistra, Stefano Vaccari del Pd e Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra, si erano dimessi sostenendo che la controversia fosse stata esaminata con interpretazioni di parte, all’unico scopo di dar ragione alla premier. Come conseguenza, Conte aveva chiesto a Fontana lo scioglimento immediato della commissione, avendo appreso “con grave sconcerto che sono venuti a mancare i presupposti di terzietà e la possibilità di pervenire a una ricostruzione imparziale scevra da strumentali interpretazioni di mero carattere politico”.