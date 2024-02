La Lega e l’Udc insieme all’Europee. L’ufficialità non c’è ancora, ma potrebbe arrivare a breve. Manca solo il sigillo di Matteo Salvini, che però aveva toccato il tema già nei giorni scorsi, insieme a Lorenzo Cesa, in occasione della presentazione dell’europarlamentare Aldo Patriciello, passato da Forza Italia al Carroccio.

Solo il primo passo, mentre il via libera formale al patto tra Lega e Udc per la corsa a Bruxelles potrebbe arrivare già questo fine settimana. I benefici sarebbero per entrambi i partiti: con la destra occupata da Fdi, il Carroccio punterebbe ad allargarsi verso il centro, mentre Cesa potrebbe garantirsi una rappresentanza al Parlamento Ue.

Secondo l’Ansa il trait d’union di quest’operazione è il parlamentare Nino Minardo, presidente della commissione Difesa alla Camera. Da segretario del Carroccio in Sicilia, proprio Minardo è stato l’artefice del patto federativo che sull’isola ha legato il partito di Salvini al Movimento per l’Autonomia dell’ex governatore Raffaele Lombardo. L’intesa tra Udc e Lega consente agli uomini di Cesa di trovare spazio nelle liste del Carroccio per Bruxelles.

L’asse tra lo Scudocrociato e via Bellerio avrà ripercussioni anche nei territori: colloqui sono in corso in alcune Regioni – Sicilia, Campania e Calabria – per sostenere la presenza del partito che fu di Totò Cuffaro anche nei consigli regionali. Pure in Parlamento la nascita di una componente Udc dentro al gruppo Misto è data per imminente.