“Importante che entro il 29 dicembre venga approvata la Manovra che ha contenuti fondamentali: abbiamo concentrato le risorse per sostenere famiglie, imprese, dare fondi per la riduzione delle liste d’attesa nella sanità. Sul Mes io credo si stiano facendo polemiche inutili, Noi Moderati è stato sempre favorevole, le posizioni sia in maggioranza che in opposizione sono diversificate da anni. Non è stato mai ratificato neanche sotto il governo Draghi”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, fuori da Montecitorio.

Sottolineando che Giorgetti “sta svolgendo una funzione fondamentale”, Lupi specifica: “Non esce indebolito da questo dibattito ma rafforzato, con l’asse con Meloni ha portato a casa dei risultati”.

Secondo Lupi l'”Italia non ha bisogno di chiedere il Mes allargato alle banche perché sono solide, io credo che anche l’unione bancaria sia il passaggio fondamentale da fare in Europa ma per farlo occorrono degli elementi importanti, come la partecipazione dei parlamenti alla decisione di attivazione sull’allargamento del Mes alle banche”.