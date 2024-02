Il corpo senza vita di Carlo Formigoni è stato trovato sugli scogli del lato Nord di una spiaggia nella zona di Savelletri di Fasano. Il regista era scomparso da martedì 6 febbraio. Il famoso cineasta era di origine lombarda e viveva da tempo a Ostuni, tra i trulli, in una masseria di Cisternino. Da quanto si apprende si era fatto accompagnare da un taxi nei pressi del lido Verdemare, dove poi sono stati trovati alcuni suoi effetti personali e una sedia a sdraio.

L’allarme è scattato dalle poi dalle 17, quando la famiglia e alcuni amici non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Le ricerche sono state avviate dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dalla Capitaneria di Porto e dai carabinieri. La salma verrà trasferita in ospedale e verranno fatti gli accertamenti necessari, anche se l’ipotesi più attendibile è che avesse pensato a tutto.

Formigoni è stato un regista rilevante nel panorama nazionale, amante dei riflettori teatrali. In gioventù era stato cultore del teatro di Berthold Brecht – regista e drammaturgo tedesco – e aveva calcato i teatri delle più importanti capitali europee. Innumerevoli sono le sue collaborazioni con i teatri italiani negli anni ’60: prima collabora come assistente e attore con Franco Parenti al Teatro Stabile di Palermo, poi conduce un corso di formazione dell’attore al Teatro Stabile di Torino e con gli stessi allievi, a Milano, fonda con Antonio Attisani, il Teatro del Sole. Nel 1981 ha fondato il teatro Kismet di Bari ed era direttore della scuola universitaria per registi e attori; da anni lavorava in questo teatro e appena un mese fa, il 4 gennaio scorso, era stata dedicata una serata in suo onore con lo spettacolo La nostra città. Il regista ha anche il primato di essere uno dei primi registi ad aver esportato in Italia il teatro per ragazzi, e aver diretto molti spettacoli, tanto che nel 2013 era stato premiato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

Numerosi sono gli attori e i registi che si sono formati con lui e il suo contributo professionale è stato fondamentale per la crescita delle Compagnie Cerchio di Gesso di Foggia, del Teatro le Forche di Massafra e del Teatro dell’altopiano di Martina Franca. Infine, nel 2021 ha ricevuto il “Premio alla Carriera Teatrale – Teatro Pubblico Pugliese” per la sua grande opera di produzione, scrittura e formazione teatrale svolta negli anni e per aver contribuito alla crescita culturale della regione e alla sua valorizzazione.