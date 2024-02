Se con “Farfalle” ha fatto ballare al Festival di Sanremo 2022, arrivando a conquistare anche la Svizzera e la Spagna, con “Finiscimi” Sangiovanni punta al romanticismo e alla gentilezza. Il brano farà da apripista al nuovo album che è nato questa estate, durante un lungo soggiorno a Los Angeles. Un tassello in più nella crescita artistica e umana del giovane cantautore esploso alla ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Sangiovanni tornerà anche dal vivo con un evento live al Forum di Assago (Milano) il 5 ottobre.

Di cosa parla “Finiscimi”?

Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato (la ballerina di ‘Amici’ Giulia Stabile, ndr) ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere. È una canzone più dolce che triste. È un pezzo nato a maggio e non pensavo di portarlo a Sanremo, ma torno al Festival per il piacere di presentarlo e poterlo cantare.

Perché hai deciso di usare un imperativo così categorico nel titolo?

Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia.

Tu sei cambiato?

Sicuramente sono maturato e lo si sentirà anche nel mio nuovo disco sia nella scrittura che nella musica. Dal punto di vista umano sono maturato nel momento in cui ho capito che solo accettando, accogliendo e lasciandosi alle spalle il dolore si può andare avanti.

Hai già in mente quale cover portare?

Sì, ma è stato difficile perché siamo in 30 e chiamare altri artisti per collaborare non è semplice. Comunque l’abbiamo portata a casa. Purtroppo la mia prima idea non la potrò utilizzare.

Qual era?

Avrei voluto invitare e avere con me sul palco per la serata delle cover Carlo Verdone alla batteria, ma ha declinato l’invito per motivi personali.

Cosa puoi anticiparci del tuo prossimo disco?

Entrerò più a fondo nella mia intimità, dentro ai brani ci saranno molte persone che hanno fatto parte e fanno parte della mia vita e i miei genitori.

Sei sempre stato un sostenitore della salute mentale, cosa vuoi comunicare con la tua nuova musica?

Vorrei che chi mi ascolta cogliesse i messaggi positivi che voglio comunicare. Ho cambiato tante cose nella mia vita, ho vissuto sentimenti importanti e ci sono stati momenti difficili, ma alla fine si riesce ad andare avanti, a superare tutto. La vita del resto è così, bisogna farci i conti. Ma vorrei che i miei coetanei capissero che è possibile andare avanti.