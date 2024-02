Febbre alta che non passava mai. Questi sono ad ora gli unici dettaglia sulla morte di Vittorio Emanuele di Savoia avvenuta il 3 febbraio ad 86 anni. Lo racconta il Corriere della Sera, che spiega come durante le feste di Natale del 2023 il principe non stava bene e aveva questa febbre alta che non se ne andava. Vittorio Emanuele di Savoia venne infatti ricoverato, anche se l’allontanamento alla moglie Marina Doria l’aveva sconfortato. Moglie che ha poi compiuto indefessa la spola dalla multimilionaria residenza di montagna a Gstaad all’ospedale di Ginevra per stare accanto al marito.

L’ultima volta che sono trapelate notizie sulla salute di Vittorio Emanuele è stato a settembre scorso, quando il figlio Emanuele Filiberto ospite di Verissimo raccontò che “papà non cammina molto bene, però ha questa forza di carattere che lo spinge ad andare avanti e provare a fare del suo meglio”. Insomma, la salute di Vittorio Emanuele era minata da tempo e la “malattia” lo costringeva a deambulare. Tempo addietro la moglie Marina Doria ebbe un cancro all’esofago che superò dopo lunghe cure.