Pentita di aver lasciato il Trio di Aldo, Giovanni e Giacomo? Marina Massironi assicura di no: “Anche perché è stata una separazione consensuale, così come lo era stata quella dal marito Giacomo, con il quale siamo sempre rimasti in ottimi rapporti” spiega al Corriere. E aggiunge: “Dopo aver interpretato, anche al cinema, la moglie o la fidanzata di Aldo, poi di Giovanni e di Giacomo, ho finito il giro e ho imboccato un altro percorso, con altri film e altri registi. Però la cosa curiosa è che, a furia di lavorare con loro tre, la gente mi fermava per strada, chiedendomi se ero la moglie di Aldo, Giovanni e Giacomo! Dovevo spiegare che non ero trigama“.

Con Giacomo Poretti è stata pure sposata: “Con lui abbiamo fatto tanti provini per vari spettacoli, ma non venivamo mai scritturati […]”. Ciononostante non si sono arresi prima di trovare il grande successo con il Trio: “Ci siamo inventati di tutto, abbiamo creato il duo Hansel&Strudel, esibendoci nei cabaret, nei piano bar, nelle pizzerie, nelle discoteche […] E non solo: ci esibivamo persino nei supermercati” ricorda Massironi, oggi sposata con Paolo Cananzi con il quale vive in un piccolo paese in provincia di Rimini, Poggio Torriana, a contatto con la natura: “Una scelta drastica, per avvicinarci all’incanto di un paesaggio remoto, nel verde e nella leggerezza”.