“Ho vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto”. Gigi D’Agostino è pronto al grande ritorno. Il dj che ha fatto ballare milioni di persone è atteso il 9 febbraio a bordo della Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo, e i fan lo attendono con trepidazione dopo i problemi di salute degli ultimi anni che lo hanno tenuto lontano dalle scene.

Nei mesi scorsi l’artista ha parlato poco, mantenendo sempre il massimo riserbo su quel male che lo ha colpito. E anche ora, intervistato dal Corriere, non vuole entrare nel dettaglio: “È che già l’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato ‘aggredito’ da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?”.

Quel che conta è che ora stia bene: “Vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima“. Circa la partecipazione a Sanremo, D’Agostino non sa dire come sia arrivata la proposta, “perché io vivo proprio isolatissimo, in un universo parallelo: non ho le suonerie nel telefono, non rispondo alle chiamate. So solo che mi ha fatto piacere”. A suo agio solo dietro la consolle, confessa di essere molto timido nelle altre circostanze: “Io solo al pensiero di farmi un selfie vado in sbattimento. Mi piace proporre la mia musica e sentire la connessione fortissima con il pubblico, ma ai concerti cerco il buio, faccio sì che non ci sia una luce importante su di me”. E tra un singolo in uscita l’8 marzo e nuovi live, Gigi non nasconde di sognare una partecipazione a Sanremo come concorrente: “Molti anni fa c’era stato anche un avvicinamento perché ho sempre scritto anche canzoni italiane, quindi sì, mi ci vedo, e magari più avanti spero che succederà“.