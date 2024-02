Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024: “Far crescere la solidarietà in Europa in ogni direzione, vuol dire far crescere l’Europa e i popoli che la abitano. Ne abbiamo misurato l’importanza durante la pandemia da Covid. Le insufficienze dell’Europa, le carenze che vanno a scapito dei cittadini, dipendono da un difetto di solidarietà. Ne aveva coscienza Antonio Megalizzi che per questo dell’Europa aveva fatto la sua vocazione, il suo orizzonte ideale”.