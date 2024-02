La presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo allo stabilimento Polo3Sun Gigafactory di Catania, ha aperto il discorso celebrando Sant’Agata “giovane martire della tradizione cristiana” per riallacciarsi a un fatto di cronaca, l’ennesima violenza ai danni di una giovanissima, avvenuto proprio a Catania nei giorni scorsi: “Un’altra giovanissima vittima della violenza sessuale, e voglio dirlo per esprimere la mia solidarietà a lei, alla famiglia, al fidanzato e per dire che lo Stato ci sarà e che lo Stato garantirà che sia fatta giustizia. Scusate per la digressione ma mi ha molto colpito questa notizia”