In piedi campeggiatori, camperisti e campanari! Oggi è il 2 febbraio e si celebra il Giorno della Marmotta, tradizione americana resa celebre in tutto il mondo dal film del 1993 Ricomincio da capo e che non poteva certo interrompersi con la pandemia. Così, anche il giorno della marmotta diventa virtuale: non c’era infatti la tradizionale folla di turisti e curiosi questa mattina a Punxsutawney, la cittadina della Pennsylvania dove il 2 febbraio di ogni anno la marmotta Phil predice quanto ancora durerà l’inverno. Secondo la tradizione se Phil uscendo dalla tana non vede la sua ombra, arriverà presto la primavera, invece se vede la sua ombra e torna nella tana, ancora si avranno sei settimane di inverno. Dato il fuso orario che ci separa dagli Stati Uniti, per scoprire il verdetto di Phil bisogna attendere la tarda mattinata.

In Europa invece oggi si celebra la Candelora: “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora. Ma se l’è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno”, recita il proverbio tradizionale. Che, tradotto, significa: “Se piove o nevica l’inverno si considera finito, se invece c’è il sole la stagione invernale è ancora a metà“. Conosciuta anche come Festa delle Candele, si tratta del giorno in cui i ceri vengono benedetti dalla Chiesa per celebrare la presentazione al tempio di Gesù in quanto primogenito maschio. La candelora cade a quaranta giorni dal Natale: la festività cristiana affonda le sue radici nella liturgia celtica, dove questo giorno si chiama Imbolc e segna il passaggio da inverno a primavera con il ritorno della luce per via delle giornate che si allungano.