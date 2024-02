“È successo da un momento all’altro, siamo andati per fare visite di tutt’altro genere per problemi all’anca che aveva ed è uscita fuori questa cosa anche se lei non ha mai fumato in vita sua“. Ciro De Lollis nel giorno dei funerali di Sandra Milo si concede ai microfoni dei giornalisti per un ultimo ricordo della madre. Pur non entrando nel dettaglio delle cause che hanno portato al decesso dell’attrice, De Lollis lascia intuire qualcosa, e prosegue: “Da lì sono stati tre mesi di calvario, sempre peggio, fino all’ultimo e meno male che non l’ho fatta ricoverare il giorno prima, che si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le stringevo la mano”.

Quanto invece all’affetto delle tante persone che hanno voluto rendere omaggio a Sandra Milo partecipando ai funerali, dice commosso: “È stato immenso, sono arrivate persone di ogni età, chi arrivava coi mezzi da fuori […] Un affetto incredibile. Una donna che è sempre stata sincera, vera, a questa ondata di affetto avrebbe risposto con un piacere immenso, anche perché non era una persona che se la tirava. Si fermava a parlare con tutti, è sempre stata così. A chi non l’ha conosciuta la racconterei come una madre che ha fatto di tutto e di più per noi figli, a volte ha interrotto il lavoro, era sempre presente, ci portava a scuola tutte le mattine, ci veniva a prendere a qualsiasi ora della notte. Non mi ha fatto mai pesare niente […]”.