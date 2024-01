“Non si muore mai. Credo che anche dopo la morte continuiamo a vivere, amare, stare vicino alle persone a cui vogliamo bene. La morte non mi fa paura, non voglio morire perché non voglio lasciare i miei figli”. Così parlava Sandra Milo lo scorso settembre, in quella che è stata la sua ultima intervista a Verissimo. “Loro hanno paura di morire, vorrei morire dopo di loro perché così terrei loro la mano“.

L’attrice, scomparsa il 29 gennaio, nel salotto di Silvia Toffanin aveva parlato del grande amore per i figli (Deborah Ergas, Ciro De Lollis, Azzurra De Lollis): “Voglio vivere tanto e stare vicino ai miei figli, penso che abbiano bisogno di me. Se sei utile a qualcuno ti senti importante, riesci a fare delle cose apparentemente impossibili e questa forza ti porta a realizzare anche i progetti più difficili. Credo che sia questo il senso della vita”.