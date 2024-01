Ospite del salotto di Verissimo, l’attrice e regista Vera Gemma ha confermato a Silvia Toffanin la sua frequentazione con il rapper Gué Pequeno, svelando che la loro relazione è iniziata proprio all’indomani della sua ultima partecipazione al programma di Canale 5, quando aveva dichiarato di essere single, ma aperta a nuove opportunità. “Quando sono venuta qui ho detto di essere single, ma le audizioni erano aperte. La sera stessa c’è stato un incontro, ma non potevo dirlo così – ha spiegato Vera Gemma -. L’audizione di Guè Pequeno è andata bene, nasce da una lunga amicizia tramite messaggi”. La storia tra Gemma, 53 anni, e Gué Pequeno, 43 anni, ha avuto infatti inizio via chat: “C’è stata prima una lunga amicizia via chat, in cui ci siamo scritti e abbiamo condiviso tante cose. Io mi scrivevo con lui anche a Los Angeles, dove mi trovavo per alcuni eventi in occasione degli Oscar. Gli raccontavo ogni cosa, lui ad un certo punto mi ha detto: ‘Sono tre mesi che mi parli di questo film! Spero che vada bene, ma non ce la faccio più’. Poi ci siamo visti e c’è stata questa serata”.

Vera Gemma ha quindi rivelato che l’incontro con Gué Pequeno è andato bene: “Siamo riusciti a vederci, non si sa cosa ci riserverà il futuro“, ha affermato mantenendo un velo di mistero sulla direzione della loro relazione nascente. L’attrice ha elogiato il lato umano di Gué Pequeno, sottolineando la sua intelligenza e profondità al di là degli stereotipi spesso associati ai rapper: “Ho scoperto una persona meravigliosa, molto intelligente, con una profondità molto lontana dagli stereotipi del rapper. Sono felice e fiera di averlo conosciuto”, ha dichiarato Vera Gemma. Neanche a dirlo, la notizia ha mandato in visibilio i fan, che aspettano ora aggiornamenti sul prosieguo del flirt.