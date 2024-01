Non c’era la famiglia Berlusconi, né l’ultima compagna Marta Fascina. Ma per il trentennale di Forza Italia, per la festa da “operazione nostalgia” celebrata al Salone delle Fontane all’Eur, a Roma, con tanto di rievocazione del berlusconiano “l’Italia è il Paese che amo“, un debutto c’è stato comunque. Quello di Gianni Letta, il consigliere più fidato di Silvio Berlusconi, per la prima volta su un palco per un evento del partito. Una veste insolita per chi, come l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, braccio destro del leader scomparso lo scorso 12 giugno, ha sempre amato restare dietro le quinte. Uomo ombra e regista, senza mai prendere la tessera: “Mi consenta, caro presidente, di rompere per una volta il silenzio e di dire una parola: grazie”. Per poi portare il “saluto” dei figli di Berlusconi, “la testimonianza della loro convinta partecipazione e il sostegno nel segno della continuità, come papà voleva”.

Una sferzata? Ma no, questo è un impegno che ci siamo presi e che stiamo portando avanti. La famiglia comunque assente? Se ci fossero stati i figli avreste parlato di padroni del partito-azienda, hanno comunque mandato un chiaro segnale di attenzione", ha cercato di allontanare le polemiche Antonio Tajani, il "traghettatore" che alla festa-anniversario si è vestito da leader. Già prossimo segretario, unico candidato al Congresso azzurro in calendario per il 23 e 24 febbraio. "Candidarmi alle Europee? Vedremo, decideremo anche con gli alleati", prende tempo. Mentre continua a evocare il sogno 10%, in vista del test elettorale europeo. Una chimera, in realtà. Almeno per ora, con l'asticella dei sondaggi ancora inchiodata al 7%. Un tentativo di placare ombre e polemiche per l'assenza, rumorosa, di Marina e Pier Silvio, così come di altri rappresentanti della famiglia, al di là della garanzia data sull'impegno economico che non verrà meno nei confronti del partito azzurro. "Questo supporto, ovviamente deve affiancarsi all'impegno di FI a proseguire nel percorso, peraltro già intrapreso, di rafforzamento della propria dotazione finanziaria", avevano però avvertito i figli, di fronte alle forti difficoltà di cassa, 90 milioni di debiti che gravano sul partito, soprattutto a causa delle quote non versate da troppi eletti.