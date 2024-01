“Goose, il mio piccolo prodigio”. Come dare torto a Rebecca, la proprietaria di questo gatto, che ha pubblicato il video in cui il felino si “esibisce” al pianoforte di casa sua. Il filmato, pubblicato su TikTok, è stato visto per ora otto milioni di volte e ha attirato la curiosità – e i commenti entusiasti – di migliaia di persone.