“Presidente, non firmi questo disegno di legge sulle eco-proteste, se può. Perché altrimenti che figura ci fa la Repubblica?”. Giovanni Storti, attraverso un video (rilanciato da Ultima Generazione), si è rivolto al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per chiedergli di non firmare la legge sulle proteste per il clima (definita “legge sugli eco-vandali”) approvata una settimana fa alla Camera. “Il dissenso in democrazia dovrebbe essere stimolo per l’ascolto e il dialogo, non per la repressione”.