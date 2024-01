Benedetta Porcaroli una delle attrici emergenti più talentuose e promettenti del panorama artistico italiano, famosa per l’esordio in diverse serie tv, ha rilasciato alle pagine del Messaggero una lunga intervista. Racconta non sono l’uscita del suo nuovo film “Enea” accanto a Pietro Castellitto ma conferma anche il gossip del momento ovvero del ritorno di fiamma con Riccardo Scamarcio.

Molto riservata sulla sua vita privata, nessuna dichiarazione, se non foto diffuse dai paparazzi, Benedetta questa volta si è lasciata andare: “La mia storia d’amore con Riccardo Scamarcio? L’amore è amore, tutto bene”. Parlando di un ipotetico matrimonio con l’attore, Benedetta ha risposto: “Per adesso no“. Una decisione questa più che condivisibile vista la profonda crisi che la coppia ha affrontato un anno fa, quando si erano separati per alcuni mesi prima di tornare nuovamente insieme.

Nell’intervista l’attrice romana ha affrontato anche un tema molto importante e delicato, la salute mentale. “Vado dall’analista da oltre 10 anni, ma il lavoro da fare è lungo. Ho iniziato ad andarci da adolescente, visto che sono una che cerca sempre di sfuggire mentre l’analisi mi tiene concentrata su me stessa. Non ho ancora finito di imparare. Benedetta si lascia andare anche ad una confessione, rivelando la cosa più illegale che abbia mai fatto: “Da giovanissima è successo qualche volta che mi mettessi al volante un po’ ubriaca con una guida spericolata e in contromano. Roba da deficiente. E di notte entravamo nelle case occupate dagli zingari. Così per il brivido. Ero una ribelle, un cane senza collare” conclude la ragazza.