Chi è Jared Sayre? Un tiktoker che non ha all’attivo grandi opere se non una polemica innescata da certe sue affermazioni che ha fatto il giro dei tabloid, l’immancabile Daily Mail compreso. Perché Sayre si è messo a discettare di mamme e figli, lui che figli peraltro non ne ha. Secondo il tiktoker il ruolo di casalinga e mamma “non è un lavoro, è un privilegio”. In un video diventato virale e commentato centinaia di volte, afferma: “Sai quante madri single ci sono là fuori che hanno un lavoro e devono tornare a casa e fare il tuo lavoro? Sono stato licenziato e quindi sono rimasto a casa per quattro mesi, è stata la cosa più facile che abbia mai fatto in vita mia. Mi sono occupato di prendermi cura della mia abitazione al meglio. Più di questo avrei dovuto guardare mio figlio, non mi sembra granché. Non puoi fare un pisolino con un lavoro a tempo pieno, non puoi guardare la tv con un lavoro a tempo pieno, hai qualcuno che controlla ogni tua mossa con un lavoro a tempo pieno”.

Il filmato e le affermazioni di Sayre hanno scatenato un putiferio, tanto che un altro creator, Dustin Poynter, ha fatto un montaggio per confutarlo: “Nemmeno io ho figli, ma sono cresciuto con tre fratelli, una madre casalinga e una matrigna casalinga. Ho assistito in prima persona allo stress che deriva dal mantenere un’intera casa, il tuffo olimpico attraverso la cucina per salvare tuo figlio dal mettere la mano nel tritarifiuti 50 volte al giorno, le urla, le bizze. Tutto questo non ‘guardando’ i figli ma ‘crescendoli’. Non parliamo di cose delle quali non abbiamo esperienza”.

E non è stato il solo ad arrabbiarsi perché anche i commentatori non l’hanno presa bene: “Aspetta un attimo, le madri casalinghe guardano la tv e fanno un sonnellino?”, “Lasciatelo solo con due bambini di almeno cinque anni per una settimana e vediamo come se la cava”, “L’audacia di pensare che basta ‘guardare’ i propri figli invece di crescerli”, “Essere madre è il lavoro più difficile che abbia mai fatto, è il lavoro più bello ma anche il più impegnativo e sì, è anche un privilegio”. Ah, i social.