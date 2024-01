Mentre il mondo cade a pezzi, c’è chi ‘lotta’ a colpi di frangetta. Ci perdonerà Marco Mengoni per l’uso del verso della sua L’Essenziale in questo contesto ma ci sembrava più che adatta. Protagoniste del gossip che corre sui social sono Sophie Codegoni e Soleil Stasi. Le due hanno delle gigantesche fanbase (la vità è piena di misteri signora mia, entrambe hanno un milione di follower su Instagram), prima erano amiche ma poi il destino (e una lite) le ha separate.

Che è accaduto? Codegoni è andata dal parrucchiere e quando è uscita ha mostrato un look con frangia. Salvo poi confessare: “Pensavo mi conosceste! Non riuscirei mai a fare questo cambiamento così radicale”. La vita è ciè che ti accade tra una frangia e l’altra (scusi signor Lennon). Comunque, tornando alla sostanza (?) della vicenda, Codegoni non è per i cambiamenti radicali. Qualche ora dopo ecco comparire sempre a mezzo social Soleil Stasi che non le manda certo a dire (o forse sì, perché il riferimento non è diretto): “Le persone si dividono in due: quelle che mettono la frangia finta e quelle che hanno il coraggio di tagliarla”. Una frase da segnare nel taccuino? Non proprio. Un battibecco all’acqua di rose? Sì, c’est la vie.