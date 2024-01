Il futuro di Josè Mourinho sarà ancora in Italia? Questa è la volonta dell’allenatore di Setubal, secondo The Times. Il quotidiano inglese ha rivelato che l’ormai ex allenatore della Roma è rimasto nel nostro Paese e la prossima settimana ha in programma un incontro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Lo scorso 16 gennaio,l’allenatore è stato esonerato dal club giallorosso dopo una prima metà di campionato assai stentata.

Negli scorsi giorni Mourinho ha ascoltato e rifiutato l’offerta dell’Al-Shabab. Ma la sua intenzione è quella di restare nel calcio europeo. E Napoli è una piazza in cerca di rilancio dopo la conquista dello scudetto e il crollo verticale di questi mesi, con l’esonero di Rudi Garcia e il pessimo impatto di Walter Mazzarri che ha deciso di traghettare i partenopei fino al prossimo giugno. L’identikit dell’ex allenatore di Inter e Roma sarebbe su misura per Napoli.

De Laurentiis è a caccia di un tecnico di spessore e Mourinho ha dimostrato nella sua carriera – compresa la parentesi romana, con la conquista della Conference League e la finale di Europa League – di essere ritagliato per allenare le squadre “anti-sistema”, ruolo che De Laurentiis si è cucito addosso da anni. Il resto potrebbe farlo il calore del pubblico: una piazza capace di galvanizzarsi che troverebbe nello Special One un nuovo condottiero.