Andrea Delogu e l’amore. Felicemente fidanzata con Luigi Bruno, la conduttrice in passato è stata sposata con l’attore Francesco Montanari. E proprio a proposito del divorzio e del periodo immediatamente successivo si è confessata durante il podcast The Basement, condotto da Gianluca Gazzoli. “Ma tu ci credi che non c’è stato uno che ci abbia provato con me? Per un anno io ci ho provato con molte persone perché avrei voluto una relazione, ma si spaventavano… Addirittura mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana lo invito a casa. Gli ho detto ‘ti vieni a prendere un caffè’ e lui ha acconsentito dicendomi ‘Si, però poi vado via, non ti preoccupare’. Io gli ho chiesto di rimanere e lui mi fa: ‘Non sono un uomo oggetto'”. Oggi l’amore per Delogu splende e anche i rapporti tra Montanari e Bruno sono buoni: “Si sono presi un caffè. Io sono del parere che quando finisce una storia, vincono le persone. Il mio matrimonio è finito perché si è spento l’amore, non è stata colpa di nessuno”. Parole sagge, quelle di Andrea. Ma come ha conosciuto l’attuale compagno? A Vanity Fair aveva raccontato: “Sui social. Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna”. E invece è tornato tutto.