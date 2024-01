Botta e risposta in Aula alla Camera tra il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti, e il dem Andrea Orlando, durante la discussione del disegno di legge contro le proteste degli ambientalisti.

“Oggi in diverse città italiane dei giovani manifestano per il ‘diritto’ a imbrattare i monumenti. Sono esterrefatto. C’è chi manifesta per il diritto di commettere un reato: è sconcertante. E poi qualcuno dice che non è legittimo aumentare le pene per questo tipo di reati, ma a mio avviso è sacrosanto”, ha detto Malaguti durante la discussione.

Poco dopo la risposta di Andrea Orlando: “Qualche giorno fa la pubblica accusa applicando delle normi vigenti quindi non imputabili a questo governo ha chiesto per gli operai che hanno bloccato la sopraelevata di Genova pene al di sopra dei 4/5 anni. Io vorrei spiegare all’onorevole Malaguti che una democrazia si rafforza anche grazie all’espressione del dissenso. E il discredito nei confronti delle istituzioni si rafforza quando si chiedono, sulla base di norme vigenti, 5 anni per chi manifesta per tutelare il lavoro o l’ambiente, e i grandi evasori i grandi corrotti sono assolti o per ragioni diverse la fanno franca. Questo è uno dei presupposti del disamore nei confronti delle istituzioni. Che ci siano dei giovani che, anche sbagliando, si preoccupano di ciò che avviene nel pianeta dovrebbe essere riconosciuto da tutti come un valore”.