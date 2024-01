Amadeus c’è cascato. Sembrava potersi trasformare da ‘sogno’ a ‘possibile realtà’ l’ospitata di Taylor Swift per la finale di Sanremo 2024, ma si è rivelato tutto uno scherzo architettato da Le Iene. Andiamo con ordine. Sebastian Gazzarrini ha incontrato Francesco Facchinetti con la scusa di dovergli fare un’intervista che sarebbe poi finita sul programma di Italia 1. La ‘iena’ ha, successivamente, sottratto con l’inganno il telefono al procuratore sportivo, inviando alcuni messaggi con la ‘propria voce modificata’ grazie all’utilizzo dell’AI. Bersagli dello scherzo sono stati personaggi come Fedez, Frank Matano, Alessia Marcuzzi e Amadeus. L’unico che è cascato al tranello è stato proprio il prossimo conduttore del Festival.

Gazzarrini, con la voce alterata di Facchinetti, ha mandato una nota vocale al conduttore di Sanremo, con la promessa di provare, in tutti i modi, a portare Taylor Swift a Sanremo. “Ama ciao, se hai bisogno di un nuovo manager io ci sono – ha affermato la finta voce del disc jockey -. E poi se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale di Sanremo“. All’associazione della ‘cantante dell’anno’ con Sanremo, Amadeus non ci ha più visto: “Ciao Franci ci sono! Senti un po’, ma Taylor Swift alla finale è una battuta o ce la fai veramente? Perché se ce la fai veramente allora avviamo una trattativa. Perché il fatto è che i soldi stanno finendo. Insomma tu fammi sapere, a parte gli scherzi. Se veramente c’è possibilità o meno dimmelo, così io poi parlo con la Rai“, ha risposto.

Il ‘finto Facchinetti’, ha allora chiesto allo showman il budget a disposizione della produzione per finanziare il ‘progetto Taylor Swift’: “Eh no Franci, io non ho idea. So che siamo agli sgoccioli, però riusciamo a trovare, io poi faccio pressioni. L’importante è sapere oggettivamente se riesci a farla venire. Ecco, io non ho budget di *** mila Euro. Questo te lo volevo dire. Poi è chiaro che Taylor Swift è tanta roba. E quindi se c’è io blocco altre cose e do la priorità a lei“, ha spiegato. Lo scherzo è diventato virale, e il povero Amadeus è stato avvisato con una videochiamata dell’intera messa in scena: “Sono da denunciare”, ha ironicamente detto lo speaker radiofonico. “Però non slegatelo”, ha concluso, riferendosi all’amico Facchinetti.