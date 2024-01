Un anno e due mesi di carcere per un’estorsione da 15 euro ai danni della sorella. È questa la nuova condanna subita da Virginia Sanjust di Teulada, l’ex annunciatrice Rai da mesi al centro della cronaca per una serie di vicissitudini giudiziarie innescate da alcuni disturbi psichici, a causa dei quali dal 2004 ad oggi è stata sottoposta a decine di TSO e ricoveri in cliniche e comunità di recupero. “È una persona segnata dalla vita con la quale purtroppo è sempre più complicato entrare in connessione”, aveva raccontato lo scorso ottobre Giancarlo Armati, il figlio dell’ex annunciatrice Rai, da tempo suo amministratore di sostegno, che provvede “a dividere le sue risorse e a dilazionarle giorno per giorno per evitare il più possibile che rimanga senza soldi”.

UNA NUOVA CONDANNA PER VIRGINIA SANJUST DI TEULADA

Ad innescare la nuova condanna è un fatto avvenuto il 15 ottobre del 2022 quando la sorella di Virginia Sanjust l’ha denunciata. “L’episodio si sostanzia in una frase: ‘Dammi i soldi e ti ridò le chiavi’, avrebbe detto la Sanjust alla sorella Beatrice, pretendendo 15 euro per restituire le chiavi di casa e della macchina rubate qualche istante prima”, spiega Repubblica. La donna sottrasse alla sorella due mazzi di chiavi, quella di casa e quelle dell’auto, e pretese 15 euro per restituirle. L’accusa di estorsione è stata confermata anche dal processo, che si svolto con rito abbreviato. Non è la prima volta che la Sanjust si deve confrontare con l’accusa di estorsione, visto che marzo 2020 venne accusata di aver chiesto soldi alla nonna, l’iconica attrice Antonella Luadi (che la denunciò a caldo ma poi rivelò di averla perdonata).

LA REPLICA DEL FIGLIO (A DIFESA DELLA MADRE)

A spiegare un po’ meglio lo stato delle cose è Giancarlo Armati, il figlio dell’ex annunciatrice Rai, che della donna (attualmente ricoverata a causa di problematiche psichiche, rivela Repubblica) è anche l’amministratore di sostegno. “Devo osservare che mentre c’è da tempo una divisione giudiziale in corso di un patrimonio di consistente entità, alcuni dei co-eredi, in questo caso la sorella Beatrice, pensano di strumentalizzare la giustizia ottenendo la condanna di mia madre e questo al solo scopo di metterla sotto tutela ed estrometterla da qualsiasi tipo di possibilità di partecipare anche lei a tale divisione”, dice il ragazzo, che da tempo chiede che la madre venga aiutata e non processata. Secondo Armati, l’obiettivo sarebbe quello di estromettere la donna attraverso l’interdizione. In quel modo, “non parteciperebbe più in alcun modo mentre oggi con l’amministrazione di sostegno lei partecipa: può e deve dire la sua. I fatti sono talmente puerili e ripetitivi che non sono degni di un procedimento giudiziario”, conclude.