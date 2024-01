Lo scorso 13 gennaio, su Rai Uno è andato in onda Linea Verde Life, il programma che racconta l’Italia in nome della sostenibilità e del rispetto del territorio. A condurlo ci sono Monica Caradonna e Elisa Isoardi. Proprio Isoardi è stata, suo malgrado, la protagonista di un episodio di cui si sta parlando sul web. Una “gaffe” di cui non poteva certo essere a conoscenza. Ma chi ha lavorato al montaggio avrebbe dovuto saperlo.

Proprio ad inizio puntata, infatti, in sottofondo scorre una canzone, il cui testo recita: “My pussy tastes like Pepsi Cola” ovvero “La mia vagina ha il sapore di Pepsi Cola” e un attimo dopo arriva Elisa Isoardi che introduce l’argomento del giorno: “A due passi da Lucca esiste qualcosa di veramente straordinario che non tutti conoscono: un parco di 16 ettari, villa reale..”. Un coincidenza grottesca che, inevitabilmente, ha fatto chiacchierare i social. Questa parte del filmato è stata anche ripubblicata dal giornalista Tancredi Palmeri su Twitter (o X, chiamatelo come desiderate). Neanche a dirlo, sono arrivati molti commenti. “Poteva passare anche ‘tengo una minc**a tanta’ di Frank Zappa. Tanto il livello di conoscenza medio dell’inglese è sotto zero”, ha tuonato un utente. E ancora altri commenti tragi-comici: “Siamo avanti mille anni, si vede la culla della civiltà, a guardare bene”, “Qualcosa di veramente straordinario che non tutti conoscono, dice..”, “Dai non è vero.. muoio dal ridere”.

E invece è vero. Si tratta di “Cola”, canzone di Lana Del Rey, cantautrice, poetessa e modella statunitense. Tra i suoi brani più celebri ci sono Summertime Sadness e Young and Beautiful. Effettivamente la canzone – che su Spotify è contrassegnata come ‘Esplicita “- inizia proprio con “My pussy tastes like Pepsi cola“, per poi ripeterlo nuovamente alla fine, più e più volte. Nulla da dire su Lana Del Rey e sulla sua canzone. Certo è che l’abbinamento scelto per il programma Rai – tra l’altro un programma in una fascia oraria (le 12:25) con target familiare – non sembra idoneo.

Una svista, diventata virale e di cui però Isoardi pare non abbia parlato pubblicamente. Le ultime Instagram stories della conduttrice, pubblicate oggi 16 gennaio, riguardano sì il programma ma non fanno riferimento al “fattaccio”. Bensì alle nuove riprese ora in corso: “Anche oggi si parte”, ha infatti scritto sui social. Poi scatti e video dal set Rai a Bressanone. Una delle prossime puntate di Linea Verde Life, dunque, si girerà proprio lì. Presteranno più attenzione alle musiche? È facile pensare di sì.