In occasione dell’anniversario dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno lo speciale Mediaset a lui dedicato. Il memoriale andrà in onda in seconda serata su Canale 5: nel corso della trasmissione verranno ripercorsi i momenti che maggiormente hanno contraddistinto Maurizio Costanzo. Ad affiancare degli spezzoni divenuti caratteristici, ci saranno testimonianze e filmati inediti. Largo spazio sarà dedicato al ricordo di punti salienti della lunga carriera del giornalista e conduttore. Costanzo è morto il 24 febbraio 2023, a Roma.