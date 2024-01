Solo pochi giorni fa l’ex allenatore svedese Sven-Goran Eriksson, oggi 75enne, ha rivelato di star lottando contro un tumore al pancreas incurabile ma questo non ha fermato l’ex modella e conduttrice televisiva Ulrika Jonsson dal lanciargli una stoccata. In un post pubblicato (e poi rimosso) su Instagram dopo l’annuncio della malattia da parte di Eriksson, ha condivido una sua foto di qualche anno fa scrivendo: “Guardatemi, com’ero giovane. Allora. Non ho niente da dire su Sven. Nada. Non è una persona perbene”.

Il riferimento è alla travagliata relazione che i due hanno avuto tempo fa. Che Eriksson abbia avuto un’intensa vita sentimentale non è un segreto dato che lui stesso, in un’intervista, aveva ammesso: “Non sono orgoglioso del fatto che i tifosi inglesi possano elencare il nome di almeno tre donne con cui ho avuto una relazione”. Dopo il matrimonio nel luglio 1977 con Ann-Christine Pettersson, da cui ha avuto due figli, e il relativo divorzio nel 1994, nel 1998, l’ex allenatore si legò all’italiana Nancy Dell’Olio, ma nel 2002 iniziò una relazione segreta proprio con l’ex modella e conduttrice televisiva Ulrika Jonsson, suscitando scandalo e polemiche. Dell’Olio, all’epoca, aveva infatti smentito le voci insistendo sul fatto che erano “più uniti che mai”, accusando Jonsson di cercare solo pubblicità. Seguirono polemiche pubbliche, con Ulrika che accusava Eriksson di comportarsi come un “mascalzone bugiardo”.

Quindi, in una successiva intervista, Jonsson aveva raccontato dettagli intimi della sua breve relazione con l’allenatore, definendo l’esperienza sessuale con lui “emozionante quanto montare una libreria dell’Ikea“. Nel frattempo, Eriksson ha avuto altre avventure, da Faria Alam, ex segretaria della Federcalcio, a Marisa Cauchi, una miliardaria che ha concluso la relazione quando ha scoperto le infedeltà di Eriksson.