Sydney, Olimpiadi del 2000. La ventottenne Mary Donaldson dovrebbe raggiungere alcuni amici in un pub in centro, ma è indecisa. Preferirebbe restare a casa. Alla fine, quando il taxi arriva, scrolla le spalle, rompe gli indugi e sale sull’auto. Ne varrà la pena: quella sera conosce un giovane e affascinante danese che si presenta come ‘Fred’. Avanti veloce fino al 14 gennaio 2024: Mary e Fred appaiono sul balcone del Palazzo di Christiansborg, a Copenaghen, di fronte a una folla che saluta il nuovo re e la nuova regina di Danimarca. Ed è qui che la cronaca assume i colori di una fiaba: ‘Fred’, cioé Frederik, era il principe ereditario al trono danese. Dopo l’abdicazione della regina Margrethe, è diventato re Frederik X e ha salutato la folla con un bacio alla moglie, la regina arrivata dall’Australia capace di far seria concorrenza a Kate Middleton in fatto di glamour e di popolarità.

L’abdicazione della regina Margrethe di Danimarca – Per una volta, è la pragmatica e concreta monarchia danese a rubare i riflettori ai britannici Windsor. Una di quelle dinastie in bicicletta del Nord Europa che hanno rinunciato alla pompa magna per adottare uno stile di vita più in linea con quello dei loro sudditi. Più sobri, forse, ma non per questo meno interessanti: basterebbe la statuaria figura della regina Margrethe (o Margherita, per noi italiani) a dare agli sceneggiatori di The Crown materiale per un’altra serie tv. Incallita fumatrice – tanto da essere chiamata “the Ashtray Queen”– Margrethe è il tipo di regina che passeggia senza scorta, mangia gli hot dog per strada, si disegna i vestiti da sola (cercate il suo impermeabile floreale in rete, ne vale la pena) e ha perfino illustrato un’edizione del Signore degli Anelli. Spesso è stata paragonata a Elisabetta II per l’encomiabile senso del dovere, ma la defunta regina inglese mai si sarebbe sognata di bisticciare col marito in pubblico. Soprattutto: mai si sarebbe sognata di abdicare. Margrethe invece, 52 anni dopo essere salita sul trono, ha dato le due settimane di preavviso (letteralmente: l’annuncio è arrivato a Capodanno) e ha lasciato le redini del regno in mano al figlio.

La storia d’amore (nata in un pub) tra Frederik e Mary di Danimarca – Ora tutti i riflettori sono accesi su Frederik X, nuovo re di Danimarca, e sulla moglie Mary, arrivata dalla Tasmania. Classe 1972 – compirà 52 anni il prossimo 5 febbraio – prima di incontrare il marito lavorava come account manager. Da piccola sognava di diventare veterinaria, invece si è ritrovata principessa. Nelle interviste ripete che, durante il primo incontro al pub, non aveva idea di chi fosse davvero ‘Fred’. Forse c’è da crederle, ma ricordiamoci che anche il destino a volte ha bisogno di una spintarella. Sarebbe mai nato l’amore tra William e Kate se mamma Middleton non avesse prontamente iscritto la figlia al St Andrews college sapendo che ci sarebbe stato un principe?

Nota di servizio per i romantici: se vi capitasse di andare a Sydney, il pub in questione è lo Slip Inn. Nel 2004, quattro anni dopo il colpo di fulmine, Frederik e Mary si sono sposati. La coppia ha quattro figli: il principe ereditario Christian, Isabella Henrietta e i gemelli Vincent Frederik e Josephine Sophia. La coppia è molto amata e, per certi versi, ha costituito un esempio per William e Kate: sono giovani, sportivi, affabili e glamour. Sono apparsi su Vogue insieme e sono stati ritratti da Mario Testino, leggendario fotografo di moda, che dopo la proclamazione si è congratulato via Instagram.

Tarocchi, rubini e voci di tradimento – Certo, anche Frederik e Mary hanno regalato alla stampa la loro dose di pettegolezzi: si mormora perfino di un presunto tradimento del nuovo re con l’ex modella Genoveva Casanova. Durante la proclamazione Mary, inscalfibile, ha spazzato via ogni rumor baciando il marito di fronte a centomila persone, regale in abito bianco firmato Soeren Le Schmidt abbinato a una parure di rubini. Scelta furbissima che richiamava i colori della bandiera danese. Ai piedi, però, un vezzo tutto italiano: le scarpe col tacco di Prada, tra i brand più amati dalla nuova regina. E così, come in una fiaba scritta da Hans Christian Andersen (danese pure lui) è iniziato il regno di Frederik X. A proposito di fiabe: pare che un indovino avesse predetto il futuro all’allora sconosciuta Mary Donaldson. Secondo il biografo reale Jens Andersen, la futura regina si fece leggere i tarocchi per gioco. Responso: avrebbe conosciuto un uomo straniero, si sarebbe trasferita in Europa e sarebbe diventata famosa. Sceneggiatori all’ascolto: qui c’è materiale per un’intera stagione di una nuova serie tv.