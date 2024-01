George Ciupilan avrebbe subito una violenta aggressione di gruppo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato sul proprio profilo Instagram l’accaduto. Voce rotta, volto tumefatto, lividi e graffi. Sono queste alcune delle conseguenze che l’influencer 21enne avrebbe subito dopo un pestaggio. Stando alle sue dichiarazioni, il branco si sarebbe accanito per via della sua popolarità tra il pubblico della Generazione Z.

Il creator ha spiegato di dover affrontare un periodo di riabilitazione per ‘rimettersi in sesto’: “Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni, devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”, ha detto il tiktoker, sui social. Ciupilan non ha rivelato ulteriori dettagli sull’accaduto, anche se potrebbe farlo una volta migliorate le proprie condizioni di salute.