E anche quest’anno ci siamo. I jet privati sono pronti, gli alberghi di lusso prenotati, le bottiglie di champagne in fresco. Dal 15 al 19 gennaio, 2.800 tra politici, manager, banchieri e giornalisti “caleranno” nel paesino di Davos, nelle Alpi svizzere dove si tiene l’annuale vertice del World Economic Forum, giunto alla 54esima edizione. Quattro i temi caldi al centro dell’evento. Come da qualche anno a questa parte si discuterà di cambiamenti climatici (arrivando comunque alla conferenza con aereo personale e suv). Si affronterà il tema dei rischi e delle opportunità legati alla diffusione dell‘Intelligenza Artificiale. Ma nell’edizione del 2024, inevitabilmente, si parlerà anche della nuova crisi mediorientale e della persistente crisi ucraina.

In particolare il Forum, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, dovrebbe essere l’occasione per un confronto con gli alleati occidentali per mettere a punto una nuova “road map” per tentare di definire una via d’uscita dal conflitto. Quelle sinora seguite non sono andate come sperato e il conflitto si appresta ad entrare nel suo terzo anno. “Ci stiamo già preparando per il forum di Davos. Per presentare la nostra posizione e le nostre capacità”, scrive Zelenskiy su X, precisando che l’obiettivo è “lasciare un mondo in cui regni la stabilità e dove la libertà significhi qualcosa per i propri figli”, ma anche “dove prevalgano i nostri valori, non la follia di questo o quel dittatore”.

We are already preparing for the Davos forum. For presenting our position and capabilities.

Common capabilities of everyone across the globe who wants to leave a world where stability reigns and freedom means something to their children.

Where our values, not the lunacy of… pic.twitter.com/23FpY33c1v

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2024