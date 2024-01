Il ‘matrimonio’ tra Formula E ed Intelligenza Artificiale ‘non s’ha da fare’, almeno per ora. Dopo aver annunciato macchina e piloti, il team Mahindra aveva pensato ad una novità mai vista prima nel mondo del motorsport: avere come testimonial un’influencer generata tramite A.I. Annunciata il 9 gennaio, il progetto è ufficialmente terminato appena 48 ore dopo. L’innovativa ‘testimonial digitale’ era stata concepita dalla Leonardo, tramite l’Intelligenza Midjourney.

Dietro al ripensamento della scuderia ci sarebbero i malumori esternati da gran parte dei tifosi: “Coltivare la diversità, l’inclusione e l’innovazione è al centro di Mahindra Racing. Il nostro programma di influencer AI è stato progettato pensando a questa innovazione. I vostri commenti hanno un valore enorme. Abbiamo ascoltato, compreso e deciso di interrompere il progetto“, ha scritto Mahindra in una nota in cui comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione. Sui social sono stati immediatamente cancellati i post in comune con la “regina della tecnologia sostenibile e robot ribelle delle corse”, @avabeyondreality. Oltre ai fan della Formula E, molte critiche sull’iniziativa ‘influencer-A.I.’ erano state poste anche dalla giornalista Alanis King, che ha fatto notare l’incoerenza di un progetto che si dichiarava ecosostenibile quando, in realtà, l’uso di energia per produrre contenuti sarebbe stato inevitabilmente elevato. Se in diversi campi lavorativi la tecnologia sta progressivamente affiancando (o sostituendo) il lavoro umano, nel mondo automobilistico pare non essere ancora così. Con tutte le probabilità, adesso Mahindrà si attiverà per assumere un’influencer reale.