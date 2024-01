Sadio Mané e il matrimonio che sembra combinato. Sta facendo discutere su diversi tabloid inglesi l’improvvisa celebrazione delle nozze del calciatore senegalese attualmente in forze all’Al Nassr assieme a Cristiano Ronaldo. Manè 31enne ha sposato una ragazza 19enne, Aisha Tamba, nella capitale del Senegal, Dakar, il 7 gennaio scorso. Vista la lunga militanza nel Liverpool, Manè è molto conosciuto in Inghilterra ed è già da tempo una celebrità in tutto il continente africano.

Le foto delle nozze sono così finite su tutti i giornali mentre i cronisti sono andati alla ricerca di ogni possibile dettaglio del passato dei due sposi. Mané ha sposato Tamba sei giorni prima dell’inizio della Coppa d’Africa dove il Senegal difenderà la vittoria ottenuta nell’ultima edizione. La versioen ufficiale sul rapporto pre matrimoniale tra i due diverge però su diversi particolari. Intanto ufficialmente la ragazza è stata descritta come “fidanzata di lunga data” del calciatore che l’avrebbe conosciuta quando lei aveva 16 anni. Vista l’età della ragazza (in Senegal comunque l’età legale per il consenso è 16 anni) Mané avrebbe confidato l’amore per la giovane allo zio di lei, amico di suo padre. E questo, ufficialmente, avrebbe portato al matrimonio tra i due, con suo zio, un amico di suo padre, cosa che alla fine ha portato alla loro unione.

Altra versione della faccenda arriva da Pulse Sports. Secondo questa fonte la ragazza “era destinata a Mané sin dalla sua adolescenza”, inoltre il campione “aveva chiarito fin dall’inizio le sue intenzioni prendendosi cura di lei e pagandole le bollette mentre era a scuola”. Una storia, comunque ne si scriva le origini, che è rimasta segreta a chiunque fino agli scatti delle nozze. Mané ha comunque atteso gli occidentali e laici 18 anni per poter sposare Aisha. Nel 2022 il calciatore ex Liverpool e Bayern aveva dichiarato: “Ho visto un sacco di ragazze chiedermi perché non sono sposato, ma mi dispiace, potreste perdere tempo. La donna che sposerò non sarà sui social. Voglio sposare una donna che rispetti Dio e preghi bene. Ognuno ha il proprio modo di fare la propria scelta d’amore”.