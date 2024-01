Ha dato fuoco al proprio cane immobilizzato ad un palo in piazza Crispi a Palermo. Per questo un uomo è stato denunciato per maltrattamenti di animali. L’allarme è stato dato nella serata di martedì da alcuni passanti che sono intervenuti prima che l’animale fosse completamente avvolto dalle fiamme e hanno chiamato la polizia. La volante è intervenuta tempestivamente, fermando l’uomo che ha cercato di allontanarsi, facendo cadere per terra una bottiglietta parzialmente bruciata, poi ha inveito contro i poliziotti e preso a calci l’auto della polizia.

Una volta bloccato, ha detto di aver dato fuoco al suo cane perché aggressivo e non socievole. Il cane, un esemplare di pitbull, è stato portato in una clinica veterinaria e gli operatori stanno cercando di salvarlo; l’animale è vivo ma è in condizioni gravi a causa delle ustioni.

Il denunciato è un soggetto già noto alla polizia della zona, infatti nei giorni di Natale era stato segnalato per aver dato fuoco a delle sterpaglie in piena notte nella stessa zona della ex Villa Deliella; inoltre l’uomo, da alcune settimane avrebbe occupato abusivamente lo spazio dalla ex villa abbattuta negli anni ‘50 e da anni in completo stato di abbandono.

La foto è d’archivio