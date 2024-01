Un neonato di tre mesi, arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni, è risultato positivo alla cocaina ed è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santobono di Napoli, dove gli è stata diagnosticata anche un’importante forma di meningite. Il bimbo si trova ora in terapia intensiva. Il piccolo era stato soccorso nella giornata di ieri 10 gennaio all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove i medici erano intervenuti d’urgenza ripristinando i parametri vitali e riscontrando la positività alla droga dal test delle urine. Quindi l’aggravarsi delle condizioni e il trasferimento in elisoccorso a Napoli. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna era stata già segnalata in passato ai servizi sociali per la sua tossicodipendenza e le erano stati tolti due figli. È probabile che la trasmissione sia avvenuta tramite l’allattamento. Il caso è stato segnalato agli agenti della Polizia di Stato che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.