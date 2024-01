Tabloid che leggi, storia che arriva da Tiktok che trovi. E il Daily Mail non poteva non notare quella raccontata da Laci Jane che con un video ha superato le 6 milioni di views. Il motivo? “Mia mamma è andata a letto con mio marito”. Ecco il fulcro della vicenda. Non bastasse, tutto è accaduto 14 anni fa quando Jane aveva appena partorito e aveva problemi di salute. Per questo, ha raccontato, la mamma viveva nel seminterrato di casa sua e di suo marito. Scoperto il tradimento, l’uomo ha confessato tutto ma la madre no. “Sono scesa dall’auto, lei lo sapeva. Lo sguardo e il volto completamente bianco, le ho urlato ‘fai le valigie e vattene’ ma lei ha risposto che non sapeva di cosa stessi parlando… Non lo ammetterà mai. Non si è mai scusata. Nella sua mente, non è mai successo”. Unica confessione strappata alla madre, il fatto che lei e il genero si erano tenuti per mano. Molti i commenti di soliderietà e conforto per la tiktoker.