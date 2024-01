Un altro ciclista è stato investito e ucciso nella notte a Milano. Si tratta di un uomo di 37 anni che, intorno alle 2.35, in viale Umbria all’altezza di via Pistrucci, nella zona Est del capoluogo lombardo, era a bordo della sua bici elettrica prima di scontrarsi con un auto. La conducente è scesa immediatamente dal suo mezzo per prestare i primi soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto e la bicicletta si sono scontrate all’altezza di un incrocio, ma il semaforo a quell’ora risultava però funzionante. Gli inquirenti ipotizzano quindi che una delle due persone sia passata con il rosso. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto che constatare il decesso. La conducente, una 25enne, è stata denunciata per omicidio stradale.