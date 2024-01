“Da un punto di vista di ordine pubblico noi non possiamo delegare a chi è sul campo. Chi gestisce l’ordine pubblico deve far sì che quella manifestazione si conduca a termine senza incidenti. Non dobbiamo assegnare all’autorità di pubblica sicurezza l’affermazione del quadro valoriale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo – nel corso di una audizione in Commissione antisemitismo – a delle domande su quanto accaduto nella commemorazione per la strage di Acca Larentia del 7 gennaio dove centinaia di militanti hanno fatto il saluto romano e risposto “Presente”.

“Chi ha detto che la questura non abbia fatto non stia operando per identificare chi ha partecipato alla manifestazione?”, ha poi continuato, specificando che “la questura relazionerà alla magistratura che a sua volta valuterà profilo di eventuali reati e relativi responsabili”.