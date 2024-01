I suoi consigli sull’igiene dentale hanno spiazzato non poco le migliaia di followers che la seguono su Instagram. L’odontoiatra londinese Shaadi Manouchehri ha infatti diffuso un video, condiviso anche dal Daily Mail, dove spiega quando non bisognerebbe lavarsi i denti. E sono tutte situazioni in cui probabilmente abbiamo sempre agito al contrario. Perché secondo la dottoressa Manouchehri non dobbiamo usare lo spazzolino subito dopo aver fatto colazione, dopo aver vomitato e – colpo di scena – dopo aver masticato dolci. La ragione principale è perché questa manovra potrebbe distruggere lo smalto dei denti.

Insomma, tutte le raccomandazioni delle nostre mamme di lavarci subito i denti dopo mangiato, soprattutto se avevamo consumato dolci, sono tutte da rivedere? “Sì, negli ultimi anni alcune ricerche hanno approfondito il meccanismo d’azione degli acidi nei confronti dei denti, indicandoci anche i tempi necessari affinché questo effetto venga neutralizzato. In sostanza stiamo smentendo gli insegnamenti del passato che ci indicavano di lavarsi i denti subito dopo mangiato, soprattutto se abbiamo consumato cibi o bevande dolci”, spiega al FattoQuotidiano.it la dottoressa Elisa Travagliati, Odontoiatra a Firenze.

Il parere dell’esperto

Secondo quanto riportato dalla dentista londinese, anche dopo la colazione bisognerebbe aspettare.

“Esatto, soprattutto se la colazione è a base di cibi o bevande dolci, bisognerebbe aspettare 30-60 minuti prima di lavarsi i denti. La vita di oggigiorno purtroppo ci impone spesso di fare colazione e correre a lavoro. Ricordiamoci però di prenderci il tempo necessario, ne va della salute della nostra bocca!”.

Anche in caso di vomito, è sconsigliato passare a spazzolino e dentifricio?

“Sì, immediatamente dopo aver vomitato si consiglia soltanto di sciacquare la bocca con acqua. Lo spazzolamento dei denti non dovrebbe avvenire prima di 30 minuti: questo perché gli acidi gastrici sono molto erosivi nei confronti dello smalto dentale (che è un minerale) e lo indeboliscono temporaneamente. Attendere almeno 30 minuti fa sì che la saliva neutralizzi gli acidi e ri-mineralizzi la superficie dei denti grazie all’apporto di calcio e fosfato, senza il rischio di erosioni da parte dello spazzolino e del dentifricio”.

Le regole d’oro

In sintesi, quali sono le regole fondamentali da rispettare per lavarsi i denti?

“In definitiva il lavaggio dei denti è fondamentale dopo ogni pasto, sia per prevenire patologie come carie e gengiviti, sia per avere un alito fresco e sentirsi a proprio agio con gli altri. Come abbiamo detto, è necessario però attendere dai 30 ai 60 minuti prima di lavarsi i denti, altrimenti rischiamo di ‘fare peggio che meglio’. Uno spazzolamento efficace dovrebbe durare non meno di 2-3 minuti, assicurandosi di coprire tutte le superfici dei denti (prestando maggior attenzione a quelle più nascoste e difficili da raggiungere). L’orientamento corretto delle setole dello spazzolino è a formare un angolo di 45° nei confronti del bordo gengivale. Compiendo un movimento rotatorio verso il dente, ci assicuriamo di portare via tutto lo sporco dalle superfici e di non ‘nasconderlo’ sotto la gengiva. Infine, non dimentichiamo di pulire anche lo spazio tra dente e dente tramite il filo interdentale”.