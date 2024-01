È stato venduto a Milano – in un bar di via delle Forze Armate – il biglietto vincente del primo premio della Lotteria Italia 2023, dal valore cinque milioni di euro. Il secondo, da 2,5 milioni, è andato invece a un tagliando proveniente dall’area di servizio “Campagna Nord” sull’autostrada A2 a Campagna, nel Salernitano. Si torna in Lombardia per il terzo premio, da 2 milioni, vinto ad Albuzzano (Pavia). Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, mentre il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è andato a un biglietto acquistato a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini.

Quest’anno l’Agenzia delle dogane ha assegnato in totale 210 premi per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro. Di questi, 15 (cinque in più rispetto al 2022) sono stati da centomila euro, mentre i restanti da ventimila. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti, invece, è stato riservato un premio complessivo di 120mila euro. La classifica dei vincitori – caso più unico che raro – non vede nelle prime cinque posizioni nessuna città del Lazio, la regione ritenuta la più fortunata d’Italia: solo lo scorso anno si aggiudicò tre dei cinque premi di prima categoria (quelli cioè a sei zeri). Quest’anno, invece, deve “accontentarsi” di due biglietti da centomila euro venduti a Roma.