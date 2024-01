È stato venduto a Milano – in un bar di via delle Forze Armate – il biglietto vincente del primo premio della Lotteria Italia 2023, dal valore cinque milioni di euro. Il secondo, da 2,5 milioni, è andato invece a un tagliando proveniente dall’area di servizio “Campagna Nord” sull’autostrada A2 a Campagna, nel Salernitano. Si torna in Lombardia per il terzo premio, da 2 milioni, vinto ad Albuzzano (Pavia). Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, mentre il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è andato a un biglietto acquistato a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini.

Quest’anno l’Agenzia delle dogane ha assegnato in totale 210 premi per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro. Di questi, 15 (cinque in più rispetto al 2022) sono stati da centomila euro, mentre i restanti da ventimila. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti, invece, è stato riservato un premio complessivo di 120mila euro.

I fortunati vincitori ora hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per riscuotere il premio. Come funziona? Nei prossimi 180 giorni dovranno presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente. E forse non tutti sanno che le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione.