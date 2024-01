Il tanto atteso appuntamento con la fortuna è alle porte con l’estrazione annuale della Lotteria Italia. Stasera, durante la puntata speciale di “Affari Tuoi” in onda su Rai 1 con Amadeus, sarà svelato il fortunato vincitore che si è aggiudicato il primo premio da 5 milioni di euro ma la Dea bendata distribuirà ricchezza anche ad altri biglietti vincenti. In palio non ci sarà infatti solo il super jackpot da 5 milioni ma anche altri premi di diverse categorie (alcuni di importo superiore al milione di euro), che saranno stabiliti qualche ora prima dell’estrazione da una specifica commissione. L’acquisto dei biglietti, al prezzo di 5 euro ciascuno, era possibile fino al 3 gennaio scorso.

Con 6,7 milioni di biglietti venduti, la Lotteria Italia è cresciuta dell’11% rispetto ai 6 milioni venduti nell’edizione del 2023. La regione più partecipe è il Lazio, seguito da Lombardia e Campania. Le vendite online hanno contribuito a questo successo, con 149.706 biglietti venduti su internet, mostrando un aumento di circa 48.000 unità rispetto all’anno passato.

Gli italiani si affidano alla cabala, come confermano le vendite nei tradizionali autogrill o nelle stazioni ferroviarie, considerati i luoghi più “fortunati”. “Le vendite rispetto ad un anno fa – afferma ad Agipronews il titolare di una delle tabaccherie di Roma Termini – sono triplicate. A comprare i biglietti sono soprattutto i turisti, in particolare italiani. La vendita è partita subito bene, ma nelle feste è aumentata a dismisura“. Situazione identica anche al Nord, da Venezia a Milano. La passione per il gioco unisce l’Italia, come confermano anche i dati nel Sud e nelle isole. “I biglietti sono già finiti, grazie anche ai tanti palermitani che ogni giorno passano di qua”, spiega un negoziante vicino alla stazione. Ma scene simili si registrano anche a Napoli o Bari. I biglietti venduti in Italia – dalle piccole ricevitorie di provincia fino alla carezza magica delle stazioni di servizio – dimostrano come il rito della Lotteria non sia più considerato esclusivamente un gioco, ma una tradizione da rinnovare nonostante la crisi, un sogno ad occhi aperti per far fronte a crisi e rincari.

Anche perché forse non tutti sanno che le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione. Il biglietto vincente deve essere presentato integro e in originale – sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate – presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali srl” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere richiesti entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bollettino ufficiale dell’estrazione. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio.

Tuttavia, insieme al fascino della fortuna, la Lotteria Italia porta con sé anche un curioso record di premi non riscossi. Negli ultimi vent’anni, si contano infatti quasi 31 milioni di euro mai incassati, con il 2008 che detiene il triste primato del primo premio da 5 milioni mai ritirato. Anche nell’edizione 2022, la somma totale dei premi non riscossi è stata di 618.000 euro. Un monito per tutti i partecipanti: stasera, durante l’estrazione, sarà il momento di tenere gli occhi ben aperti per scoprire se la fortuna bacerà chi ha deciso di scommettere sulla Dea bendata della Lotteria Italia.