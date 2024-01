È morto a 51 anni Christian Oliver, noto in Italia per Squadra Speciale Cobra 11, il telefilm trasmesso da Rai 2. L’attore, il cui vero nome era Christian Klepser, ha perso la vita in un incidente aereo vicino a un’isola dei Caraibi insieme alle figlie Madita Klepser e Annik Klepser, rispettivamente di 12 e 10 anni. Nello schianto è deceduto anche il pilota Robert Sachs. La tragedia si è consumata giovedì 4 gennaio, come ha fatto sapere la polizia reale di St. Vincent e Grenadine.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE – I 4 viaggiavano su un piccolo aereo monomotore di proprietà e pilotato da Sachs. L’incidente, riporta Variety, è avvenuto giovedì pomeriggio a un miglio nautico a ovest di Petit Nevis, una piccola isola delle Grenadine. L’aereo era partito dall’aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm, Bequia, un’isola delle Grenadine, intorno alle 12:11 ed era diretto a St. Lucia. Il velivolo non ha mai visto la destinazione finale, perché “pochi istanti dopo il decollo, l’aereo ha avuto difficoltà ed è precipitato nell’oceano”, ha scritto in una nota la polizia di Royal St. Vincent e Grenadine. “I pescatori e i sommozzatori della Paget Farm si sono recati sul luogo dell’incidente con le loro barche per prestare soccorso. La Guardia Costiera SVG è stata informata e si è recata rapidamente a Paget Farm, Bequia, per guidare le operazioni di salvataggio”. Un ufficiale medico ha constatato la morte delle vittime dopo che i loro corpi sono stati recuperati dalla Guardia Costiera. Le salme sono state trasportate a St. Vincent e portate all’obitorio di Kingstown: qui verranno effettuati gli esami autoptici per determinare le cause della morte.

CHI ERA CHRISTIAN OLIVER – Cresciuto a Francoforte sul Meno, in Germania, Christian Oliver si era trasferito negli Stati Uniti d’America una volta raggiunta la maggiore età per studiare recitazione. In quello stesso periodo si era affermato come modello. Diversi i titoli che lo hanno visto protagonista dagli anni ’90 a oggi. Ricordiamo, tra gli altri, “Indiana Jones e il quadrante del destino” (2023), “Speed Racer” (2008) nel quale ha interpretato il pilota di auto da corsa Snake Oiler, e ancora la serie “Sense 8”, “L’ispettore George Gently”, “The Baby-Sitters Club” e “Saved by the Bell: The New Class”.