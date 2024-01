L’invaso di Ogliastro versa in una situazione preoccupante a causa del caldo dei mesi scorsi, associato alla mancanza di piogge significative. Il lago, nel territorio tra Ramacca e Aidone è uno tra i principali bacini artificiali che forniscono acqua per uso irriguo alla zona della piana di Catania. Secondo le tabelle pubblicate dalla Regione Sicilia, il volume d’acqua nel lago, tra le province di Enna e Catania è simile a quello del gennaio 2023 e di molto inferiore rispetto a quello dello stesso periodo negli anni precedenti. Secondo il Sias, il Servizio informativo agrometeorologico siciliano, “mai in Sicilia dal 1921 le precipitazioni sono state così scarse nella seconda metà dell’anno, risultando, come media regionale, inferiori anche a quelle della grave siccità del 1977”.